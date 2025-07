Visite guidée du bourg de Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay

Début : Jeudi 2025-07-17 15:30:00

fin : 2025-08-07

Date(s) :

2025-07-17 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-21

Découvrez l’histoire de Saint-Didier-en-Velay cet été !

Laissez-vous conter les secrets du passé et plongez dans l’atmosphère unique de Saint-Didier-en-Velay.

Danielle vous emmène en voyage dans le temps à travers les rues médiévales de notre belle cité.

Mairie Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 accueil@saint-didier.com

English :

Discover the history of Saint-Didier-en-Velay this summer!

Let us tell you the secrets of the past and immerse you in the unique atmosphere of Saint-Didier-en-Velay.

Danielle will take you on a journey back in time through the medieval streets of our beautiful town.

German :

Entdecken Sie diesen Sommer die Geschichte von Saint-Didier-en-Velay!

Lassen Sie sich die Geheimnisse der Vergangenheit erzählen und tauchen Sie in die einzigartige Atmosphäre von Saint-Didier-en-Velay ein.

Danielle nimmt Sie mit auf eine Zeitreise durch die mittelalterlichen Straßen unserer schönen Stadt.

Italiano :

Scoprite la storia di Saint-Didier-en-Velay quest’estate!

Lasciatevi raccontare i segreti del passato e immergetevi nell’atmosfera unica di Saint-Didier-en-Velay.

Danielle vi condurrà in un viaggio a ritroso nel tempo attraverso le strade medievali della nostra bella città.

Espanol :

¡Descubra la historia de Saint-Didier-en-Velay este verano!

Deje que le contemos los secretos del pasado y sumérjase en la atmósfera única de Saint-Didier-en-Velay.

Danielle le hará viajar en el tiempo por las calles medievales de nuestra hermosa ciudad.

