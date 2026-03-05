Visite guidée du bourg de Salles Devant l’Office de tourisme Salles
Visite guidée du bourg de Salles
HISTOIRE ET TRADITION DU BASSIN D’ARCACHON
Samedi 14 mars, à 14 h 30, visite gratuite du Bourg de Salles. Rendez-vous devant l’Office de Tourisme près du Champ de Foire. Sur inscription.
06 87 49 75 90
histradi@gmail.com
https://htba.fr/evenements/ .
