Visite guidée du bourg de Salles Devant l’Office de tourisme Salles

Visite guidée du bourg de Salles

Devant l’Office de tourisme 4 allée du Champ de Foire Salles Gironde

HISTOIRE ET TRADITION DU BASSIN D’ARCACHON

Samedi 14 mars, à 14 h 30, visite gratuite du Bourg de Salles. Rendez-vous devant l’Office de Tourisme près du Champ de Foire. Sur inscription.

06 87 49 75 90

histradi@gmail.com

https://htba.fr/evenements/ .

English : Visite guidée du bourg de Salles

