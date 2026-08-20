Visite guidée du bourg et l’église Saint-Laurent de Saint-Ennemond, église Saint-Laurent, Saint-Ennemond
samedi 19 septembre 2026 · église Saint-Laurent · Saint-Ennemond
Informations pratiques
Visite guidée du bourg et l’église Saint-Laurent de Saint-Ennemond Samedi 19 septembre, 14h30 église Saint-Laurent Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Découvrez le village de Saint-Ennemond, son histoire et son patrimoine en compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire.
église Saint-Laurent 03400 Saint-Ennemond Saint-Ennemond 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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