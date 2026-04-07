La Bosse

Visite guidée du bourg

Place de l’église La Bosse Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Venez découvrir avec une guide-conférencière le bourg de la Bosse qui vous surprendra par son architecture caractéristique des villages sarthois du début du XXe siècle. Situé sur l’axe reliant Bonnétable à La Ferté-Bernard, aménagé au milieu du XIXe siècle, ce village a fait l’objet de travaux d’alignement et de reconstruction de la plupart des maisons, sous l’impulsion de la famille de Mailly, propriétaire du domaine de Mondragon.

Renseignements et réservation conseillée auprès du Perche Sarthois

Gratuit. Dans le cadre de l’exposition Ô mon bourg .

Place de l’église La Bosse 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr

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English :

L’événement Visite guidée du bourg La Bosse a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois