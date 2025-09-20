Visite guidée du bourg médiéval d’Aurec-sur-Loire Château du moine sacristain Aurec-sur-Loire

Visite guidée du bourg médiéval d’Aurec-sur-Loire Château du moine sacristain Aurec-sur-Loire samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du bourg médiéval d’Aurec-sur-Loire 20 et 21 septembre Château du moine sacristain Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Redécouvrez Aurec-sur-Loire et son bourg médiéval acompagné d’un membre des Amis du Vieil Aurec

Château du moine sacristain Place des marronniers, 43110 Aurec-sur-Loire, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 35 26 55 http://amis-du-vieil-aurec.e-monsite.com/ Demeure du moine sacristain (intendant du prieur) aux XVIe au XVIIIe siècles, actuellement aménagée en musée de la vigne et du vin – salle de classe 1920 – espace rural : cloutier – sabotier – menuisier – espace religieux – salles de poste de radio, de machine à coudre – salle de vêtements et lingerie – salle de maquettes.

Redécouvrez Aurec-sur-Loire et son bourg médiéval acompagné d’un membre des Amis du Vieil Aurec

Chateau du Moine Sacristain