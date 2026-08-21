Visite guidée du bourg médiéval de Flumet, Office de Tourisme de Flumet, Flumet

Informations pratiques

Visite guidée du bourg médiéval de Flumet Samedi 19 septembre, 14h00 Office de Tourisme de Flumet Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visiter Flumet, c’est traverser l’Histoire de France depuis les Romains jusqu’à nos jours.

Départ de la visite : office du tourisme

Office de Tourisme de Flumet 73590 Flumet Flumet 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Flumet ( du latin flumen , flots ), situé au carrefour de plusieurs cours d’eau, doit son essor à cette position clef d’ouverture sur différentes vallées . Les Romains y créèrent des chemins de passage, les seigneurs du Moyen-âge s’y intéressèrent pour en faire un bourg de péage.

La rivalité entre les seigneurs du Faucigny et les ducs, puis comtes de Savoie fera de Flumet un bourg fortifié, dont les témoignages archéologiques, qui sont proposés à la visite, sont nombreux : ruines du château-fort, maisons suspendues, église St Théodule. Du milieu à la fin de la période médiévale, le village obtint des franchises de plus en plus importantes jusqu’à devenir un bourg administré par deux familles bourgeoises anoblies : les Bieux , dont la maison-forte se visite, et les Riddes, dont la maison-forte brula , laissant néanmoins quelques souvenirs à voir. Flumet devint prospère aux 16ème , 17e et 18e siècle : l’intérieur de l’église en témoigne. Le rattachement de La Savoie à la France à la fin du 19e siècle , suivi de la construction de la route vers Ugine , plus tard du pont des Abymes, puis de la route vers Megève redonna à Flumet sa vocation de carrefour entre les vallées.

Le développement économique, agricole, commercial, puis au 20e siècle, touristique, se voit encore dans la rue principale par les porches ou inscriptions murales, rappelant le passage quotidien des diligences ou les mardis du marché, qui firent fleurir auberges et boutiques.

Depuis, la vocation touristique de Flumet s’est développée, été comme hiver, et ses traditions agricoles, toujours vivantes, renforcent encore l’intérêt patrimonial du village.

Visiter Flumet, c’est traverser l’Histoire de France depuis les Romains jusqu’à nos jours.

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