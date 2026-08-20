visite guidée du bourg médiéval, Médiathèque de Perreux, Perreux

Informations pratiques

visite guidée du bourg médiéval Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque de Perreux Loire

Limité à 15 personnes par visites, visites toutes les heures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’histoire sur la colline

Partez à la découverte de Perreux, ancienne place forte des sires de Beaujeu! Lors de cette visite guidée, explorez son Donjon, sa porte féodale, son chemin de ronde et ses charmantes maisons à colombages. La visite est adaptée aux enfants qui devront reconnaître d’où les photographies d’anciennes cartes postales du bourg ont été prises pour retrouver un mot mystère… La visite de termine dans une belle bâtisse à pans de bois, avec une exposition d’anciennes photos sorties spécialement des archives.

Médiathèque de Perreux 2 Pl. de Verdun, 42120 Perreux, France Perreux 42120 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477727833 https://evslasac.wordpress.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.roannais-tourisme.com/billetterie/billetterie-des-evenements/ »}] Parking vers l’église

L’histoire sur la colline

© Vernay