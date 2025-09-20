Visite guidée du bourg Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Découvrez au fil d’une petite balade l’histoire du bourg de Montigny-le-Gannelon,qui fut au Moyen Age la seconde plus importante seigneurie du comté de Dunois. Le guide vous fera découvrir les vestiges des fortifications médiévales et l’église Saint-Sauveur / Saint-Gilles.

La ville était protégée par un château-fort et une enceinte fortifiée relevée au 12e siècle dont il est encore possible de voir certains vestiges comme la Porte Roland qui permettait d’accéder à la ville depuis Châteaudun, un ancien poste de garde ainsi que quelques tourelles.

L’église Saint-Sauveur / Saint-Gilles reconstruite à la fin 16e siècle et au début du 17e siècle sur des bases romanes présente un intérieur entièrement redécoré au 19e siècle. Il est possible d’y admirer une châsse en bois datée de 1828 contenant les relique de Saint-Félicité placées dans une curieuse effigie en cire.

Départ devant l’église.

Réservation auprès de Grand Châteaudun tourisme.

Montigny-le-Gannelon est un petit village qui fait désormais partie de la commune de Cloyes-Les-Trois-Rivières. Cet ancien bourg fortifié jouait un rôle important au Moyen Age au sein du comté de Dunois. Des vestiges des fortifications sont visibles dans le bourg ainsi que l'église Saint-Sauveur / Saint-Gilles. Le château de Montigny-le-Gannelon qui domine le Loir est ouvert au public

