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Visite guidée du bourg Saint-Jean-des-Échelles

Visite guidée du bourg Saint-Jean-des-Échelles samedi 8 août 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 72320 Saint-Jean-des-Échelles

Département : Sarthe

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Jean-des-Échelles

Visite guidée du bourg

Place de l’église Saint-Jean-des-Échelles Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Situé au sommet d’une colline, dans un environnement préservé, le village de Saint-Jean-des-Echelles mérite le détour pour son caractère préservé et son église au riche mobilier : décors sculpté Renaissance, panneaux de bois peints, retables, …

Prenez le temps de le découvrir en compagnie d’une guide conférencière.

– Rendez-vous place de l’église.
– Gratuit, en partenariat avec l’office de tourisme du Perche Émeraude

Renseignement et réservation auprès de l’office de tourisme ou du Perche Sarthois   .

Place de l’église Saint-Jean-des-Échelles 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77  perche-sarthois@orange.fr

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English :

L’événement Visite guidée du bourg Saint-Jean-des-Échelles a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois

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