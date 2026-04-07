Visite guidée du bourg Saint-Jean-des-Échelles
Visite guidée du bourg Saint-Jean-des-Échelles samedi 8 août 2026.
Saint-Jean-des-Échelles
Visite guidée du bourg
Place de l’église Saint-Jean-des-Échelles Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Situé au sommet d’une colline, dans un environnement préservé, le village de Saint-Jean-des-Echelles mérite le détour pour son caractère préservé et son église au riche mobilier : décors sculpté Renaissance, panneaux de bois peints, retables, …
Prenez le temps de le découvrir en compagnie d’une guide conférencière.
– Rendez-vous place de l’église.
– Gratuit, en partenariat avec l’office de tourisme du Perche Émeraude
Renseignement et réservation auprès de l’office de tourisme ou du Perche Sarthois .
Place de l’église Saint-Jean-des-Échelles 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée du bourg Saint-Jean-des-Échelles a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois