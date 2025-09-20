Visite guidée du bureau de Louis Guilloux Maison Louis Guilloux Saint-Brieuc

Visite guidée du bureau de Louis Guilloux 20 et 21 septembre Maison Louis Guilloux Côtes-d’Armor

Gratuit.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Accueil à la Maison de l’écrivain par la Société des amis de Louis Guilloux.

Projection du film « Louis Guilloux, l’insoumis » et exposition « Louis Guilloux, de Bretagne et du monde :Mémoires d’un responsable » dans la salle d’accueil.

Visite commentée du bureau de l’écrivain (environ une here).

Maison Louis Guilloux 13 Rue Lavoisier, 22000 Saint-Brieuc, France Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 61 04 17 http://maisonlouisguilloux.fr Louis Guilloux (1899-1980) a vécu en alternance à Saint-Brieuc, sa ville natale dont on retrouve le double dans plusieurs de ses romans, et à Paris, où il développe une partie de ses activités littéraires. Son père est cordonnier et militant socialiste, comme son personnage l’évoque dans son premier ouvrage, « La Maison du Peuple » (1927). Au lycée, il se lie d’amitié avec le professeur de philosophie Georges Palante,dont il s’inspire pour le personnage de Cripure, pathétique héros du « Sang noir » (1935). Traducteur de McKay et Steinbeck, il est l’ami de Malraux et Camus. Sensible à la détresse humaine et à la misère, il devient secrétaire du Congrès mondial des écrivains antifascistes et défend la cause des chômeurs et des réfugiés espagnols comme délégué du Secours rouge. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il accueille dans sa maison briochine des résistants chrétiens et communistes. « Le Sang noir », considéré comme son chef-d’œuvre, est pressenti pour le Goncourt. Le complexe et foisonnant « Jeu de patience » remporte le prix Renaudot en 1949. L’ensemble de son œuvre est couronné par le grand prix de littérature de l’Académie française en 1973.

Journées européennes du patrimoine 2025

