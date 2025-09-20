Visite guidée du cabinet des curiosités des avocats du Val-d’Oise Maison de l’Avocat Pontoise

Visite guidée du cabinet des curiosités des avocats du Val-d’Oise Maison de l’Avocat Pontoise samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du cabinet des curiosités des avocats du Val-d’Oise Samedi 20 septembre, 14h00, 14h45, 15h30, 16h15, 17h00 Maison de l’Avocat Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:45:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:45:00

Pontoise est un haut lieu de juridictions depuis le Moyen-Âge. Le barreau du Val-d’Oise a été créé en 1887 à Pontoise. Vous pourrez découvrir la collection d’objets, de documents et d’illustrations du XVIIe au XXe siècle appartenant au Barreau et ayant trait à la justice et aux avocats.

Gratuit sur inscription, nombre de places limité.

Sur inscription au 01 30 73 90 77 (du mercredi au dimanche) ou sur musee@ville-pontoise.fr

Maison de l’Avocat 6 rue Taillepied 95000 Pontoise Pontoise 95300 L’Hermitage Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 73 90 77 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@ville-pontoise.fr »}] [{« link »: « mailto:musee@ville-pontoise.fr »}] Inauguré en 2018, le cabinet de curiosité des avocats est présenté dans un mini-musée qui rassemble une quarantaine d’objets historiques du barreau, du XVIIe au XXe siècle. Pontoise est une ancienne ville de justice, avec une histoire très riche, qui a connu des grands procès.

Visite commentée du cabinet des curiosités des avocats du Val-d’Oise

Barreau du Val d’Oise