Visite guidée du Calvaire des Récollets, de l’Eglise Sainte Croix et de son cloître Journées Européennes du Patrimoine Rdv devant l’entrée du Calvaire des Récollets Romans-sur-Isère

Rdv devant l’entrée du Calvaire des Récollets 54 Avenue Berthelot Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Les Amis de Saint Barnard proposent, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, axées sur le thème du patrimoine architectural, une visite guidée du Calvaire des Récollets ainsi que de l’Eglise Sainte Croix et de son cloître.

Rdv devant l’entrée du Calvaire des Récollets 54 Avenue Berthelot Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@amisdesaintbarnard.fr

English :

The Friends of Saint Barnard are offering a guided tour of the Calvaire des Récollets, the Eglise Sainte Croix and its cloister, as part of the European Heritage Days, which focus on architectural heritage.

German :

Die Freunde von Saint Barnard bieten im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes, die sich auf das Thema des architektonischen Erbes konzentrieren, eine Führung durch den Kalvarienberg der Rekollekten sowie die Kirche Sainte Croix und ihren Kreuzgang an.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, incentrate sul patrimonio architettonico, gli Amici di Saint Barnard propongono una visita guidata al Calvaire des Récollets e alla Chiesa della Santa Croce e al suo chiostro.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, centradas en el patrimonio arquitectónico, los Amigos de Saint Barnard proponen una visita guiada al Calvario de los Récollets y a la Iglesia de la Santa Cruz y su claustro.

