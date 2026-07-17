Visite guidée du camp de Voves, Site du Camp, Les Villages Vovéens

Informations pratiques

Visite guidée du camp de Voves 19 et 20 septembre Site du Camp Eure-et-Loir

Visite gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture du site historique, de la baraque musée, visite du wagon musée, de l’arboretum.

Site du Camp Voves 28150 Les Villages-Vovéens Les Villages Vovéens 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 99 01 35 Site de l’ancien camp d’internement comprenant : un mémorial, des stèles, un arboretum, une baraque-musée, un wagon-musée symbole de la déportation et des vestiges de baraques, un mémorial »terres des camps » et le jardin des urnes.

Ouverture de la baraque-musée, du wagon-musée, qui seront aménagés de nombreux panneaux et vitrines comportant des documents, cahiers, objets, photos, relatant la vie des internés dans ce camp. Visite de l’arboretum, du jardin des urnes, des vestiges de la baraque des douches (lieu de départ du tunnel de la grande évasion), mémorial, stèles.

Coin littérature comportant des ouvrages concernant le camp ainsi que de la guerre s’y rapportant. Parking le long de l’allée ou en face du mémorial

Ouverture du site historique, de la baraque musée, visite du wagon musée, de l’arboretum.

© photo C Deneau