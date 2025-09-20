Visite guidée du campus École nationale vétérinaire d’Alfort Maisons-Alfort

Des étudiants vétérinaires vous font découvrir la richesse historique de l’École nationale vétérinaire d’Alfort.

L'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort est un établissement public et administratif d'enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Elle entretient des liens forts avec l'Université Paris-Est, l'Anses, l'INRA, l'INSERM.

L’école s’est implantée dès 1766 dans le petit hameau d’Alfort, à deux lieues de Paris. Au cours de ses deux siècles et demi d’existence, elle s’est développée sur les 11 hectares qui formaient son site d’origine et est maintenant au coeur de la ville de Maisons-Alfort (Val-de-Marne).

De nouvelles thématiques l’ont amené à implanter, à distance de son site principal, en concertation avec les Régions d’accueil, deux centres thématiques consacrés au grands herbivores. Gratuit, contrôle vigipirate

