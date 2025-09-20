Visite guidée du Campus Safran, Château de Vilgénis Campus Safran, Château de Vilgénis Massy

Limité à 25 places par créneau de visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Le campus de formation de l’entreprise Safran vous ouvre ses portes exceptionnellement pour vous faire découvrir son histoire.

Situé à Massy, dans le parc Vilgénis, le campus SAFRAN abrite un patrimoine remarquable. Un château du XVIIIe siècle ayant appartenu à la famille et condé puis à Jérome Bonaparte. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, entrez dans ce lieu rarement ouvert au public pour admider ce magnifique château et son parc.

Inscription obligatoire sur : www.destination-paris-saclay.com

Campus Safran, Château de Vilgénis 32 rue de Vilgénis 91300 Massy Massy 91300 Les Graviers Essonne Île-de-France
Téléphone : 01 69 28 59 72
Email : info@destination-paris-saclay.com
Site web : https://www.destination-paris-saclay.com/fr/agenda/reserver-visite/
http://www.destination-paris-saclay.com

Visite commentée

Ville de Massy