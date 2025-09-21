Visite guidée du Carmel Couvent des Carmélites ou du Carmel Pontoise

Visite guidée du Carmel Dimanche 21 septembre, 10h00, 11h00 Couvent des Carmélites ou du Carmel Val-D’Oise

Visites guidées gratuites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Ces visites à deux voix vous permettront de découvrir l’histoire culturelle du Carmel de Pontois, le plus ancien encore en activité en France.

Des œuvres du patrimoine du Carmel vous serons également présentées.

Durée de la visite : 1 heure environ

Couvent des Carmélites ou du Carmel 55 Rue Pierre Butin, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-D’Oise Île-de-France Dans l’agglomération nouvelle de Cergy Pontoise. L’ermitage Saint-Joseph est le plus ancien des carmels français encore dans ses murs. Son décor a été réalisé dans les années 1933-1934 par une carmélite, et témoigne de la vivacité du culte rendu à Joseph.

