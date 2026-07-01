Visite guidée du Carreau de la Mine de Saint-Clair-de-Halouze Les Puits 2 et 1 bis Saint-Clair-de-Halouze

Informations pratiques

Saint-Clair-de-Halouze

Visite guidée du Carreau de la Mine de Saint-Clair-de-Halouze

Les Puits 2 et 1 bis Le Carreau de la Mine, Chevalement Saint-Clair-de-Halouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 11:00:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Visite guidée du Carreau de la mine de fer, par un guide passionné, Fabien Labesse.

Visitez le carreau de la mine de fer de Saint-Clair-de-Halouze, où se dresse encore le dernier chevalement subsistant en Normandie. Un patrimoine industriel unique, symbole du passé minier de la région. Explorez toutes les installations en surface pour découvrir le fonctionnement d’une mine et les conditions de travail des mineurs.

Profitez du Pass Minier à 12 €, en vente au Bureau d’Information Touristique de Flers et dans les offices de tourisme de Domfront en Poiraie et de Bagnoles de l’Orne, pour découvrir les trois sites emblématiques du patrimoine minier. Ce pass comprend la visite guidée des Forges de Varenne (du lundi au jeudi à 14h30), celle des Fours de la Butte Rouge (les mercredis et vendredi à 11h), ainsi que cette visite.

Public tous public

Achat du billet non daté valide du 4 mai au 28 août 2026 . Se rapprocher de la Maison du fer pour convenir de la date au choix.

Pas de visites guidée du 17 au 21 août inclus .

Les Puits 2 et 1 bis Le Carreau de la Mine, Chevalement Saint-Clair-de-Halouze 61490 Orne Normandie +33 2 33 38 03 25 contact@lesavoiretlefer.fr

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English : Visite guidée du Carreau de la Mine de Saint-Clair-de-Halouze

L’événement Visite guidée du Carreau de la Mine de Saint-Clair-de-Halouze Saint-Clair-de-Halouze a été mis à jour le 2026-07-09 par Flers agglo