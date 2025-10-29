Visite guidée du Carreau Rodolphe Pulversheim

Visite guidée du Carreau Rodolphe Pulversheim mercredi 29 octobre 2025.

Visite guidée du Carreau Rodolphe

Rue de Guebwiller Pulversheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-29 09:00:00

fin : 2025-12-17 11:00:00

Date(s) :

2025-10-29 2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31

A travers cette visite guidée, venez découvrir la richesse de ce véritable temple industriel. Le carreau Rodolphe était le plus monumental et le plus représentatif des carreaux de Kali Sainte-Thérèse jusqu’à sa fermeture en 1976. La visite du carreau en compagnie d’anciens mineurs vous permet de découvrir les secrets enfouis, les anecdotes, les méthodes d’extractions et le fonctionnement de la mine.

Rue de Guebwiller Pulversheim 68840 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 86 54 contact@carreau-rodolphe.com

English :

Take this guided tour to discover the wealth of this veritable industrial temple. The Rodolphe Colliery was the most monumental and representative of Kali Sainte-Thérèse’s collieries until its closure in 1976. Take a tour of the tile pit with former miners, and discover buried secrets, anecdotes, mining methods and the workings of the mine.

German :

Entdecken Sie auf dieser geführten Tour den Reichtum dieses wahren Industrietempels. Die Rodolphe-Kachel war bis zu ihrer Schließung im Jahr 1976 die monumentalste und repräsentativste Kachel von Kali Sainte-Thérèse. Bei der Besichtigung der Kachel in Begleitung ehemaliger Bergleute erfahren Sie mehr über die vergrabenen Geheimnisse, Anekdoten, Abbaumethoden und die Funktionsweise der Mine.

Italiano :

Partecipate alla visita guidata e scoprite la ricchezza di questo vero e proprio tempio industriale. La miniera Rodolphe è stata la più monumentale e rappresentativa delle miniere di Kali Sainte-Thérèse fino alla sua chiusura nel 1976. Fate un giro della tundish in compagnia di ex minatori e scoprite i segreti, gli aneddoti, i metodi di estrazione e le lavorazioni della miniera.

Espanol :

Realice esta visita guiada y descubra la riqueza de este auténtico templo industrial. La mina Rodolphe fue la más monumental y representativa de las minas de Kali Sainte-Thérèse hasta su cierre en 1976. Recorra el tundish en compañía de antiguos mineros y descubra los secretos enterrados, las anécdotas, los métodos de extracción y el funcionamiento de la mina.

