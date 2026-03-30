Visite guidée du Carreau Rodolphe

Rue de Guebwiller Pulversheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-06-28 15:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-10 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-24 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-06-28 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-12 2026-07-15

A travers cette visite guidée, venez découvrir la richesse de ce véritable temple industriel. Le carreau Rodolphe était le plus monumental et le plus représentatif des carreaux de Kali Sainte-Thérèse jusqu’à sa fermeture en 1976. La visite du carreau en compagnie d’anciens mineurs vous permet de découvrir les secrets enfouis, les anecdotes, les méthodes d’extractions et le fonctionnement de la mine.

A travers cette visite guidée, venez découvrir la richesse de ce véritable temple industriel. Le carreau Rodolphe était le plus monumental et le plus représentatif des carreaux KST jusqu’à sa fermeture en 1976. La visite du carreau en compagnie d’anciens mineurs est un moment d’intense émotion. Vous pourrez y découvrir les secrets enfouis, les anecdotes, les méthodes d’extractions et le fonctionnement de la mine. .

Rue de Guebwiller Pulversheim 68840 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 86 54 groupe-rodolphe@orange.fr

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English :

Take this guided tour to discover the wealth of this veritable industrial temple. The Rodolphe Colliery was the most monumental and representative of Kali Sainte-Thérèse’s collieries until its closure in 1976. Take a tour of the tile pit with former miners, and discover buried secrets, anecdotes, mining methods and the workings of the mine.

L’événement Visite guidée du Carreau Rodolphe Pulversheim a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace