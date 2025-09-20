Visite guidée du centre ancien de Créteil Église Saint-Christophe Créteil

Visite guidée du centre ancien de Créteil Église Saint-Christophe Créteil samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du centre ancien de Créteil Samedi 20 septembre, 14h30 Église Saint-Christophe Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Au départ de l’église St Christophe et de la rue du Général Leclerc, la visite guidée par Sabrina Kara, architecte au Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 94 vous invite à découvrir le centre ancien de Créteil et son évolution jusque dans les années 1930. De la construction d’écoles, des bains-de douches, puis de l’hôpital et l’urbanisation des bords de Marne, la visite permettra d’évoquer la vie des cristoliens au début du XXe siècle et les spécificités architecturales des bâtiments rencontrés.

Église Saint-Christophe Place de l’Église 94000 Créteil Créteil 94000 Val-de-Marne Île-de-France 01 42 07 18 40 [{« type »: « link », « value »: « http://exploreparis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0158433859 »}] Les différentes parties de l’église portent la marque des siècles durant lesquels elles ont été remaniées.

La crypte : reprise à l’époque romane, elle présente trois nefs séparées par quatre colonnettes déterminant neuf travées identiques voûtées d’arêtes. Sous l’autel de la crypte (dont la table est formée par une pierre tirée des carrières locales) sont présentées les reliques des martyrs de Créteil : Agoard, Aglibert et leurs compagnons.

Le clocher roman : tour de près de trente mètres de haut, renforcée de contreforts d’angle et surplombant le porche roman. Il abrite trois cloches : Marie (200 livres) datant de 1552, Joséphine Élisabeth (2 500 livres) refondue en 1867, Agoard et Aglibert (800 livres) installée en 1992.

L’église : elle adopte le plan d’une basilique (nef centrale accostée de deux collatéraux). Une élévation à trois étages avait été prévue mais n’a pu être réalisée que dans le chœur (fenêtres hautes et croisées d’ogives s’appuyant sur des faisceaux de colonettes reposant sur les piliers). La nef reste constituée d’un lambrissement.

Les chapiteaux des piliers présentent l’évolution de la flore gothique (1170-1250) : feuille simple, généralisée, polylobée, nervurée, festonnée, appliquée puis recourbée en simples crochets.

Les vitraux historiés du chevet datent de 1854.

À droite du clocher se trouve un petit cloître couvert qui a connu différents usages au cours des siècles ; actuellement aménagé en chapelle des fonts baptismaux, il est orné de plusieurs peintures réalisées par Henri Lerolle : Isaïe et Jérémie, la Vierge et le baptême d’Agoard et d’Aglibert.

L’église abrite un orgue fourni en 1842 par la maison Daublaine et Callinet et augmenté en 1902 par la maison Merklin. M8 Créteil-Université TVM et bus 317, 217, 104 Église de Créteil RN 19, 186

Visite commentée

©Jean-Marc Besacier