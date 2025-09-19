Visite guidée du centre ancien Halle de la Mairie Mondoubleau

Visite guidée du centre ancien 19 et 20 septembre Halle de la Mairie Loir-et-Cher

Sur inscription en téléphonant à la mairie au 02 54 80 90 73

Début : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T11:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Le vendredi, plusieurs classes de l’école de Mondoubleau visitent le centre ancien, et notamment la forteresse médiévale.

Le samedi, même visite, pour tout public.

Déambulation à partir de la Halle de la Mairie jusqu’au donjon, à la recherche des traces de la ville médiévale. Au retour, passage sous le célèbre viaduc de roussard, dit « pont vrillé ».

Halle de la Mairie Place du Marché 41170 Mondoubleau

©D. Darrault – Petites Cités de Caractère®