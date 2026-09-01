Visite guidée du centre ancien par l’architecte CAUE 13 Bureau Municipal de tourisme de Jouques – Maison de Pays Jouques
samedi 19 septembre 2026 · Bureau Municipal de tourisme de Jouques - Maison de Pays · Jouques
Informations pratiques
Jouques
Visite guidée du centre ancien par l’architecte CAUE 13
Samedi 19 septembre 2026 à partir de 10h. Bureau Municipal de tourisme de Jouques – Maison de Pays 33 bis Boulevard De la République Jouques Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée du centre ancien de Jouques par l’architecte conseil du CAUE13, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.Groupes
Découvrez le centre ancien de Jouques à travers une lecture de façades, guidée par l’architecte conseil du CAUE13. Cette visite est organisée dans le cadre de la programmation du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement pour les Journées Européennes du Patrimoine. .
Bureau Municipal de tourisme de Jouques – Maison de Pays 33 bis Boulevard De la République Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 63 75 04 tourisme@jouques.fr
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English :
Guided tour of the historic center of Jouques led by the CAUE13’s consulting architect, as part of the European Heritage Days.
L’événement Visite guidée du centre ancien par l’architecte CAUE 13 Jouques a été mis à jour le 2026-09-11 par Commune de Jouques
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