Visite guidée du Centre Baha’i de Marseille Centre Bahai Marseille

Visite libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite Guidée du Centre Baha’i de Marseille (ancien hôtel Particulier datant du XIXème siècle)

Le Centre Baha’i de Marseille (lieu cultuel) appartient à un hôtel particulier datant du XIXème siècle. Lieu de vie de l’une des familles notables de Marseille, le bâtiment fut transformé en plusieurs appartement au XXème siècle. Le Centre Baha’i permet de se rendre compte du faste des parties réservées à la réception et à l’apparat des hôtels particuliers de l’époque.

Visite guidée avec animation pour les enfants prévues.

Centre Bahai 140 rue Paradis 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0624481529

