Visite guidée du centre-bourg et dévoilement des plaques patrimoniales Mairie de Sainte-Foy-de-Peyrolières Sainte-Foy-de-Peyrolières

Visite guidée du centre-bourg et dévoilement des plaques patrimoniales Samedi 20 septembre, 10h00 Mairie de Sainte-Foy-de-Peyrolières Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Informations sur la visite au : 05.61.91.73.09

‍♂️ Visite guidée du centre-bourg

Partez à la découverte des principaux points d’intérêt du centre-bourg à travers une visite guidée.

Profitez-en pour assister au dévoilement des nouvelles plaques patrimoniales, prochainement installées pour mettre en valeur l’histoire et le patrimoine local.

Mairie de Sainte-Foy-de-Peyrolières 2 avenue du 8 mai 45, 31470 Sainte-Foy-de-Peyrolières Sainte-Foy-de-Peyrolières 31470 Haute-Garonne Occitanie 05 61 91 73 09. Exposition du concours artistique sur le patrimoine du village. Dessins, peintures, collages, sculptures, photographies, poésie inspirés de l’église, des rues, des maisons remarquables ou des jardins…

