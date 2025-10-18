Visite guidée du Centre d’archives d’architecture contemporaine du boulevard Ney (75018) Le Centre d’archives d’architecture contemporaine Paris

À partir de 15 ans – Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T11:00:00 – 2025-10-18T12:30:00

Fin : 2025-10-19T14:30:00 – 2025-10-19T16:00:00

Vous connaissez la Cité de l’architecture et du patrimoine au Trocadéro, mais, boulevard Ney, il est un lieu magique sans lequel nombre d’expositions d’architecture contemporaine, en France comme à l’international, ne pourraient voir le jour.

C’est un lieu unique qui conserve et valorise des fonds exceptionnels dont l’accès est habituellement réservé aux professionnels et chercheurs.

Venez visiter les réserves et découvrir une exposition de plus de 120 documents, dessins, plans, maquettes et autres trésors d’archives.

Réservation obligatoire : https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-guidee-du-centre-darchives-darchitecture-contemporaine-1745152802009?aff=oddtdtcreator

Tel : 01 45 85 12 00

Le Centre d'archives d'architecture contemporaine 3 boulevard Ney 75018 Paris Paris 75018 Quartier de la Chapelle Île-de-France 01 45 85 12 00 https://www.citedelarchitecture.fr/fr/article/le-centre-darchives-darchitecture-contemporaine

Visite commentée

© SIAF / Cité de l’architecture et du patrimoine / Archives d’architecture contemporaine / Fonds Louis Bonnier