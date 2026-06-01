Visite guidée du Centre de Conservation et d’Etudes archéologiques de Soissons et conférences animées par Louis Hugonnier, CCEA ( Centre de Conservations et d’Etudes Archéologiques ), Chacrise
Visite guidée du Centre de Conservation et d’Etudes archéologiques de Soissons et conférences animées par Louis Hugonnier, CCEA ( Centre de Conservations et d’Etudes Archéologiques ), Chacrise samedi 13 juin 2026.
Visite guidée du Centre de Conservation et d’Etudes archéologiques de Soissons et conférences animées par Louis Hugonnier Samedi 13 juin, 11h00, 15h00 CCEA ( Centre de Conservations et d’Etudes Archéologiques ) Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00
Dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie, les musées de Soissons ont le plaisir de vous inviter à découvrir le Centre de Conservations et d’Etudes Archéologiques sur le site de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes de Soissons ce samedi 13 juin 2026.
Au programme, 2 visites guidées sont prévues à 11h et 15h ainsi que 2 conférences à 11h30 et 15h30 assurées par Louis Hugonnier, archéologue, paléographe et inégnieur de recherches à l’INRAP.
Le théme de la conférence est » Présentation d’une intervention archéologique à Soissons accompagnée d’une analyse et d’un diagnostic d’objets découverts en contexte de fouille » .
Renseignements et réservation au Musée au 03 23 59 91 20 / Gratuit
CCEA ( Centre de Conservations et d’Etudes Archéologiques ) 11 rue Saint-Jean 02200 SOISSONS Chacrise 02200 Aisne Hauts-de-France
Sur le site de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes, dans la faille du Centre de Conservation et d’Etudes Archéologiques, suivez le guide ce samedi 13 juin à 11h puis à 15h !
© Ville de Soissons