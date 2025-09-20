Visite guidée du centre de maintenance du Panoramique des Dômes Journées européennes du patrimoine La Font de l’arbre Orcines

La Font de l’arbre Chemin du Couleyras Orcines Puy-de-Dôme

Début : 2025-09-20

2025-09-20

Entrez dans les coulisses du train à crémaillère découvrez le centre de maintenance, le poste de commandement, le quotidien des mainteneurs et le rôle essentiel du régulateur.

La Font de l’arbre Chemin du Couleyras Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 21 46 accueilpdd@puy-de-dome.fr

English :

Take a behind-the-scenes look at the rack railways: discover the maintenance center, the command post, the daily life of the maintainers and the essential role of the dispatcher.

German :

Blicken Sie hinter die Kulissen der Zahnradbahn: Entdecken Sie das Wartungszentrum, die Kommandozentrale, den Alltag der Instandhalter und die wichtige Rolle des Fahrdienstleiters.

Italiano :

Uno sguardo dietro le quinte della ferrovia a cremagliera: scoprite il centro di manutenzione, il posto di comando, la vita quotidiana dei manutentori e il ruolo essenziale del capotreno.

Espanol :

Eche un vistazo entre bastidores al ferrocarril de cremallera: descubra el centro de mantenimiento, el puesto de mando, el día a día de los mantenedores y el papel esencial del expedidor.

