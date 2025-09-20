Visite guidée du Centre des Archives historiques de la Nièvre Centre des Archives historiques de la Nièvre Nevers

Visite guidée du Centre des Archives historiques de la Nièvre Centre des Archives historiques de la Nièvre Nevers samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du Centre des Archives historiques de la Nièvre 20 et 21 septembre Centre des Archives historiques de la Nièvre Nièvre

Sans réservation, dans la limite des places disponibles par visite (15 personnes).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Guidés par des archivistes, vous découvrirez les coulisses d’un bâtiment contemporain ainsi que son architecture mise au service de la conservation et du partage de la mémoire nivernaise.

Tout au long de la visite, vous comprendrez les missions d’un service public d’archives : la collecte de documents, l’inventaire et le classement, la communication au public ainsi que la valorisation pédagogique et culturelle à destination de tous les publics.

Centre des Archives historiques de la Nièvre 1 rue Charles-Roy, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 60 68 30 https://archives.nievre.fr Le Centre des Archives historiques de la Nièvre rassemble les Archives départementales de la Nièvre et les Archives de l’agglomération de Nevers. Le bâtiment, rénové en 2012, possède une architecture remarquable, permettant d’accueillir les lecteurs dans une salle spacieuse et lumineuse et de conserver les archives dans des réserves modernes. Arrêt de bus, parking gratuit à proximité, places pour PMR.

Guidés par des archivistes, vous découvrirez les coulisses d’un bâtiment contemporain ainsi que son architecture mise au service de la conservation et du partage de la mémoire nivernaise.

© Département de la Nièvre