Visite guidée du Centre d’Études Picasso, Musée Picasso, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Musée Picasso · Paris
Informations pratiques
Visite guidée du Centre d’Études Picasso Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30 Musée Picasso Paris
Rendez-vous directement au 1, rue des Quatre-Fils, 75003, Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
Venez découvrir le Centre d’Etudes Picasso inauguré en 2025 dans les dépendances de l’hôtel de Rohan. Cette visite est l’occasion exceptionnelle de visiter un lieu consacré à l’étude de l’œuvre de Pablo Picasso habituellement réservé aux chercheurs et d’observer, en présence du personnel scientifique du musée, la bibliothèque de recherche, la documentation, et des archives sorties spécialement des réserves.
Musée Picasso 5 Rue de Thorigny, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France +33142712521 https://www.museepicassoparis.fr [{« type »: « link », « value »: « https://form.jotform.com/261974312255357 »}] Hôtel construit entre 1656 et 1659 par l’architecte Jean Boullier. Il tient son appellation « Salé » de la charge de son propriétaire, Pierre Aubert de Fontenay, fermier des gabelles. Mise en place de dispositions architecturales nouvelles (corps de logis double en épaisseur, escalier théâtral, chapelle en surplomb). Mise au goût du jour au début du XVIIIe siècle. Confisqué pendant la Révolution et utilisé comme dépôt national littéraire de 1795 à 1797. Au XIXe siècle, il fut loué à des institutions d’enseignement, ce qui apporta de nombreuses transformations (construction de cours, d’amphithéâtres ; aménagement d’ateliers). Métro : Ligne 1 – Arrêt Saint-Paul, Ligne 8 – Arrêt Saint-Sébastien Froissart, Ligne 8 – Arrêt Chemin Vert. Bus : Lignes 29, 67, 69, 72, 76 – Rue Vieille du Temple, Ligne 96 – Saint-Claude, Ligne 75 – Archives Rambuteau.
Visite commentée
©Pascal Grasso Architectures/ photographie Charlotte Bommelaer
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