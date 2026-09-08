Visite guidée du Centre d’Exploitation et de Maintenance du Tramway | RDV Découverte Centre d’Exploitation et de Maintenance Tramway Fleury-sur-Orne
mardi 5 janvier 2027 · Centre d’Exploitation et de Maintenance Tramway · Fleury-sur-Orne
Informations pratiques
Fleury-sur-Orne
Visite guidée du Centre d’Exploitation et de Maintenance du Tramway | RDV Découverte
Centre d’Exploitation et de Maintenance Tramway 2 Avenue des Étangs Fleury-sur-Orne Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-05 10:30:00
fin : 2027-01-05 11:45:00
Date(s) :
2027-01-05
La visite guidée du Centre d’Exploitation et de Maintenance Tramway vous permettra de découvrir les coulisses du réseau Twisto, de la régulation aux ateliers de maintenance tram.
La visite guidée du Centre d’Exploitation et de Maintenance Tramway vous permettra de découvrir les coulisses du réseau Twisto, de la régulation aux ateliers de maintenance tram.
Informations pratiques
Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.
La billetterie ouvre le 7 octobre 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .
Centre d’Exploitation et de Maintenance Tramway 2 Avenue des Étangs Fleury-sur-Orne 14123 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr
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English : Visite guidée du Centre d’Exploitation et de Maintenance du Tramway | RDV Découverte
A guided tour of the Tramway Operations and Maintenance Center will take you behind the scenes of the Twisto network, from regulation to streetcar maintenance workshops.
L’événement Visite guidée du Centre d’Exploitation et de Maintenance du Tramway | RDV Découverte Fleury-sur-Orne a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Caen la Mer
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