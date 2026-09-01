Visite guidée du centre d’exploitation et de maintenance tramway | Journées du Patrimoine Centre d’exploitation et de maintenance Twisto Fleury-sur-Orne

Informations pratiques

Fleury-sur-Orne

Visite guidée du centre d’exploitation et de maintenance tramway | Journées du Patrimoine

Centre d’exploitation et de maintenance Twisto 2 avenue des étangs Fleury-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Curieux de découvrir les coulisses du réseau Twisto ? Profitez de notre visite guidée exclusive du Centre d’Exploitation et de Maintenance du tramway, situé à Fleury-sur-Orne !

Curieux de découvrir les coulisses du réseau Twisto ? Profitez de notre visite guidée exclusive du Centre d’Exploitation et de Maintenance du tramway, situé à Fleury-sur-Orne !

Au programme

Plongez au cœur de l’univers des mobilités urbaines et explorez des lieux habituellement fermés au public, comme l’atelier de maintenance et le PCC (Poste de Commandement Centralisé), véritable tour de contrôle du réseau.

Vous aurez également un aperçu complet de toutes les mobilités proposées par Twisto bus, tram, vélo, Twisto auto, Twisto flex, Twisto access…

Sur place

Un stand goodies pour repartir avec un souvenir Twisto

Un stand recrutement pour échanger sur les métiers et opportunités dans les transports urbains

Venez découvrir l’envers du décor et échanger avec les équipes qui font vivre le réseau au quotidien !

Sur réservation. .

Centre d’exploitation et de maintenance Twisto 2 avenue des étangs Fleury-sur-Orne 14123 Calvados Normandie

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English : Visite guidée du centre d’exploitation et de maintenance tramway | Journées du Patrimoine

Curious to take a look behind the scenes of the Twisto network? Join us for an exclusive guided tour of the tramway’s Operations and Maintenance Center, located in Fleury-sur-Orne!

L’événement Visite guidée du centre d’exploitation et de maintenance tramway | Journées du Patrimoine Fleury-sur-Orne a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer