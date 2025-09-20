Visite guidée du centre d’exploitation et d’intervention des routes de Saint-Priest CEi de Saint-Priest Saint-Priest

Visite guidée du centre d’exploitation et d’intervention des routes de Saint-Priest Samedi 20 septembre, 09h00 CEi de Saint-Priest Métropole de Lyon

Il y a une visite toutes les 20 minutes, la première visite est à 9h00 et la dernière visite à 11h20. Les visites avec ateliers durent chacune une heure et sont par groupe de 10 personnes maximum. Aucun matériel spécifique n’est à prévoir.

Le Centre d’Exploitatoin et d’Intervention de Saint-Priest vous accueille !

Ce sera pour vous l’occasion de découvrir le centre, son personnel, ses missions, ses équipements et son matériel à travers une visite guidée du centre et également plusieurs petits ateliers où vous aurez l’occasion de monter/manipuler dans les différents matériels du centre (Saleuse, Fourgon d’intervention, tracteur de fauche, …) et expérimenter via des lunettes 3D ce que vivent chaque jour les personnes qui vous protègent sur la route.

Venez découvrir avec nous le métier d’agent de la route et ses spécifités.

On vous accueille à partir de 9h00 et ce toutes les 20 minutes jusqu’à 11h20.

CEi de Saint-Priest 10 rue ambroise paré, 69800 Saint-Priest Saint-Priest 69800 Manissieux / Mi-Plaine / La Fouillouse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0679447692 https://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/ [{« type »: « email », « value »: « paul.pequin@developpement-durable.gouv.fr »}] Le CEI assure quotidiennement la surveillance, la sécurité et l’entretien du réseau routier et de ses dépendances sous la gestion de l’état et plus particulièrement la bien connue rocade est (RN346), l’A43 et l’A42 en sortie de Lyon. – De la gare de la Part-Dieu (45 min) :

Prendre le Métro B direction gare d’Oullins, Descendre à l’arrêt Saxe – Gambetta – Prendre le Métro D direction Gare de Vénissieux, Descendre à l’arrêt Mermoz – Pinel – Prendre le bus n°1Ex direction Colombier-Saugnieu Les Salines, Descendre à l’arrêt RN6 – A. Pare – Rejoindre le CEI à pied (3 min)

– De la gare Perrache (45 min) :

Prendre le Tram T2 direction St Priest Bel Air – Descendre à l’arrêt Grange Blanche – Prendre le bus n°1Ex direction Colombier-Saugnieu Les Salines – Descendre à l’arrêt RN6 – A. Pare – Rejoindre le CEI à pied (3 min)

– En voiture : Un parking est mis à disposition à l’entrée du site.

Journées européennes du patrimoine 2025

DIRCE – Cellule communication