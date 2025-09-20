Visite guidée du centre d’interprétation de la forêt et de l’homme Château-Musée de Senonches Senonches

samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du centre d’interprétation de la forêt et de l’homme Samedi 20 septembre, 11h00 Château-Musée de Senonches Eure-et-Loir

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Visite commentée,

Trois étages de visite à explorer :

– la forêt du monde, de Senonches et ses particularités

– l’histoire de la forêt et ses métiers

– la filière bois : des enquêtes policières à résoudre, des métiers et des productions à découvrir.

Château-Musée de Senonches 1 rue du Château 28250 Senonches Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 80 11 http://www.chateau-senonches.com/ https://www.facebook.com/Ch%C3%A2teau-de-Senonches Avant poste défensif du domaine royal capétien, face au duché de Normandie, l’ensemble fortifié est érigé au XIIe siècle par Hugues II de Châteauneuf, seigneur du Thymerais. L’originalité de la construction réside dans son donjon-porte en silex et en pierre de grison, placé à l’entrée de l’ensemble castral pour contrôler les arrivants.

Récemment restauré, le château abrite désormais un espace muséographique moderne mettant à l’honneur son patrimoine naturel : la forêt. La forêt domaniale de Senonches est la plus grande forêt du département d’Eure-et-Loir et l’une des plus vastes de France. Le château est situé au cœur de ce « poumon vert ». Parking devant le château

Visite libre, interactive et sensorielle à partager en famille et entre amis.

© David Commenchal