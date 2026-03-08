Visite guidée du centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët

Visite guidée du centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu

Gauguin l’Atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:30:00

fin : 2026-05-10 11:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Vous souhaitez en apprendre plus sur l’histoire de Clohars-Carnoët, des peintres du Pouldu et de l’aubergiste Marie Henry ? Suivez une des visites guidées du centre d’interprétation Gauguin l’atelier du Pouldu.

Jauge 20 personnes Durée 1h Sur réservation. .

