Visite guidée du centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët lundi 6 juillet 2026.
Début : 2026-07-06 10:30:00
fin : 2026-07-06 11:30:00
2026-07-06
Vous souhaitez en apprendre plus sur l’histoire de Clohars-Carnoët, des peintres du Pouldu et de l’aubergiste Marie Henry ? Suivez une des visites guidées du centre d’interprétation Gauguin l’atelier du Pouldu.
Jauge 20 personnes Durée 1h Sur réservation. .
Gauguin l’Atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 98 51
