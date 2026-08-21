Visite guidée du Centre Guadeloupéen de la Culture Indienne – André Périanayagom, Centre Guadeloupéen de la Culture Indienne, Petit-Canal
samedi 19 septembre 2026 · Centre Guadeloupéen de la Culture Indienne · Petit-Canal
Informations pratiques
Visite guidée du Centre Guadeloupéen de la Culture Indienne – André Périanayagom Samedi 19 septembre, 09h00 Centre Guadeloupéen de la Culture Indienne Guadeloupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Ce projet se déploiera à travers deux expositions complémentaires :
L’histoire en images (1854-1889) : Un parcours documentaire retraçant l’immigration indienne en Guadeloupe à partir de clichés d’époque d’une grande valeur historique.
Saveurs et héritage : Une immersion visuelle et olfactive au cœur des épices introduites par les travailleurs indiens, devenues les piliers de la gastronomie indo-guadeloupéenne.
Centre Guadeloupéen de la Culture Indienne RUE DU DEBARCADERE 97131 PETIT -CANAL Petit-Canal 97131 Guadeloupe Guadeloupe +590.690804.398 Découverte de l’héritage culturel indien de la Guadeloupe via la visite du Centre Guadeloupéen de la culture Indienne-André Périanayagom.
L’Association Culturelle Guadeloupéenne des Amis de l’Inde ( ACGAI ) vous présente ses deux expositions
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