Visite guidée du centre historique de Châteaudun Châteaudun vendredi 11 juillet 2025.

Découvrez l’histoire et les plus beaux monuments de l’ancienne capitaine du comté de Dunois.

Le parcours commence sur la Place du 18 octobre pour évoquer la ville nouvelle reconstruite au 18e siècle après le grand incendie de 1723, la fontaine monumentale néo-Renaissance et la bataille du 18 octobre 1870 pendant la guerre franco-allemande. Il nous entraîne ensuite dans les rues médiévales pour découvrir le château, un monument remarquable qui comprend notamment un donjon circulaire du 12e siècle parmi les mieux conservés au monde, une Sainte-Chapelle et un escalier précurseur de la Renaissance française. Le parcours s’achève par la visite de l’ancienne église abbatiale de la Madeleine, le plus grand édifice religieux de l’ancien comté de Dunois.

Discover the history and most beautiful monuments of the former captain of the county of Dunois.

Entdecken Sie die Geschichte und die schönsten Sehenswürdigkeiten des ehemaligen Hauptmanns der Grafschaft Dunois.

Scoprite la storia e i monumenti più belli dell’ex capitano della contea di Dunois.

Descubra la historia y los monumentos más bellos de la antigua capitanía del condado de Dunois.

