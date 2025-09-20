Visite guidée du centre historique de Lézat-sur-Lèze Eglise Saint Jean-Baptiste Lézat-sur-Lèze

Gratuit. Nombre de places limité.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Parcourez les ruelles pittoresques de Lézat-sur-Lèze et laissez-vous guider à travers son centre historique.

Cette visite est l’occasion de découvrir les trésors d’architecture médiévale du village, entre maisons anciennes, traces de fortifications et patrimoine préservé.

Eglise Saint Jean-Baptiste Place de l’église, 09210 Lézat-sur-Lèze Lézat-sur-Lèze 09210 Ariège Occitanie +33 (0)6 70 46 79 72 Parking place de la Marne.

Visite guidée – Centre historique de Lézat-sur-Lèze et architecture médiévale

© Amicale photographique