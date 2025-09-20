Visite guidée du centre historique de Lunel Office de tourisme du Pays de Lunel Lunel

Visite guidée du centre historique de Lunel Office de tourisme du Pays de Lunel Lunel samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du centre historique de Lunel 20 et 21 septembre Office de tourisme du Pays de Lunel Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire. Jauge limitée à 25 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

️ À la découverte de la Cité Pescalune – Visite guidée

Partez à la rencontre de la riche histoire de la Cité Pescalune, accompagné(e) par les guides de l’Office de tourisme.

Ce territoire, entre mer et montagne, Espagne et Italie, levant et couchant, est depuis toujours un lieu de passage, traversé par d’anciens chemins, un réseau de roubines, de lagunes et de canaux.

Au fil du temps, les hommes s’y installent, apprennent à vivre avec cet environnement singulier… et construisent une histoire longue et vivante qui vous conduit jusqu’à aujourd’hui.

https://www.ot-paysdelunel.fr/21221-lunel-la-medievale-histoire-de-la-cite-des-pecheurs-de-lune.htm

Office de tourisme du Pays de Lunel 16 cours Gabriel Péri, 34400 Lunel Lunel 34400 Hérault Occitanie 04 67 71 01 37 http://www.paysdelunel.fr https://www.facebook.com/OTpaysdelunel [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 71 01 37 »}] [{« link »: « https://www.ot-paysdelunel.fr/21221-lunel-la-medievale-histoire-de-la-cite-des-pecheurs-de-lune.htm »}] Le centre historique de Lunel forme, avec ses bâtiments anciens en pierre et sa place de marché médiéval, un ensemble charmant nouvellement mis en valeur.

Hôtels particuliers, maison gothique, ancienne synagogue, église Notre-Dame du Lac, chapelle des Pénitents, place voûtée des Caladons… sont les témoignages du passé riche et glorieux de la cité pescalune.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Go Production – Office de tourisme de Lunel Agglo