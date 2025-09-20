Visite guidée du centre historique de Maringues Eglise Maringues Pont Picot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Déambulation pour découvrir les principaux éléments du patrimoine de Maringues : église, halle aux blés, Hôtel des Ducs de Bouillon, anciennes tanneries en bord de Morge, ouverts à cette occasion.

Deux visites guidées sont proposées d’une durée d’environ 1h30, accompagnées par un guide de l’Office de Tourisme Terra Volcana (rendez-vous devant l’église, place Bellevue à 14h et à 16h30, places limitées 20 personnes maximum).

Eglise Maringues Place Bellevue 63350 Maringues Pont Picot 63350 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.maringues.com/

Archives municipales Maringues