Visite guidée du centre historique de Pamiers Place Milliane Pamiers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:45:00 – 2025-09-20T12:00:00

️ Visite guidée du centre-ville de Pamiers

Avec l’historien Louis Claeys

Partez à la découverte de quelques lieux emblématiques du centre-ville, lors d’une visite passionnante animée par Louis Claeys, historien spécialiste de Pamiers et de la Basse Ariège.

Départ : fontaine Sainte-Natalène (place Milliane)

⏳ Durée : 2 heures

Visite proposée par la Société historique et archéologique de Pamiers et de la Basse Ariège.

Renseignements : shapbva@gmail.com

www.histoirepamiers.fr

Place Milliane Place Milliane, 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitanie [{« link »: « mailto:shapbva@gmail.com »}, {« link »: « http://www.histoirepamiers.fr »}]

© Jacques Valat