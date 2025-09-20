Visite guidée du centre historique Office de Tourisme Châteaudun

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Découvrez l’histoire et les plus beaux monuments de l’ancienne capitale du comté de Dunois.

Le parcours commence sur la Place-du-18-octobre pour évoquer la ville nouvelle reconstruite au XVIIIe siècle après le grand incendie de 1723, la fontaine monumentale néo-Renaissance et la bataille du 18 octobre 1870 pendant la guerre franco-allemande. Il nous entraîne ensuite dans les rues médiévales pour découvrir le château, un monument remarquable qui comprend notamment un donjon circulaire du XIIe siècle parmi les mieux conservés au monde, une Sainte-Chapelle et un escalier précurseur de la Renaissance française. Le parcours s’achève par la visite de l’ancienne église abbatiale de la Madeleine, le plus grand édifice religieux de l’ancien comté de Dunois.

Réservation auprès de Grand Châteaudun tourisme.

Office de Tourisme 1 rue de Luynes 28200 Châteaudun Châteaudun 28200 Saint-Jean Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

