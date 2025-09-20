Visite guidée du Centre Hospitalier Buëch Durance Centre Hospitalier Buëch-Durance Laragne-Montéglin

Visite guidée du Centre Hospitalier Buëch Durance Samedi 20 septembre, 10h00, 15h00 Centre Hospitalier Buëch-Durance Hautes-Alpes

nombre de place limité à 20 personnes par visite, gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Le Centre Hospitalier Buëch-Durance fidèle à sa tradition d’ouverture, vous accueillera à l’occasion des journées européennes du patrimoine.

Venez découvrir l’architecture du Centre hospitalier Buëch Durance (CHBD), conçu par l’architecte Jacques Carlu, qui offre une structure unique : un « hôpital-village » incarnant une approche thérapeutique nouvelle à l’époque, la psychothérapie institutionnelle.

Visite guidée (1h30) du site du Centre Hospitalier Buëch-Durance et découverte de la chapelle.

Centre Hospitalier Buëch-Durance Centre Hospitalier Buëch-Durance 05300 Laragne-Montéglin Laragne-Montéglin 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur https://www.chbd-laragne.fr/ Le Centre Hospitalier Buëch Durance (CHBD) est un établissement public de santé assurant des

missions de service public. Il dispose d’une offre de soins et d’accompagnement diversifiée pouvant

répondre aux besoins de la population du territoire haut-alpin.

L’offre de soins et d’accompagnement est répartie entre des activités sanitaires (psychiatrie et

addictologie) et des activités médico-sociales (hébergement de personnes âgées et handicapées en

EHPAD, USLD, MAS et EAM). Parking gratuit disponible sur le site

Centre Hospitalier Buëch Durance