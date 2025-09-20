Visite guidée du centre Sophie Barat, sa maison de naissance Centre Sophie Barat Joigny

Visite guidée du centre Sophie Barat, sa maison de naissance 20 et 21 septembre Centre Sophie Barat Yonne

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme par téléphone.

Dates et horaires :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le centre Sophie Barat, fondatrice des Religieuses du Sacré Cœur de Jésus. Le centre propose des retraites et haltes spirituelles variées, et vous ouvre les portes de sa maison natale.

Le centre est animé par une communauté de religieuses du Sacré-Cœur de Jésus et une équipe de laïcs.

Centre Sophie Barat 11 rue Davier, 89300 Joigny Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 62 11 05

© Centre Sophie Barat