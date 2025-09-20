Visite guidée du Centre sportif et culturel Camille Muffat Centre sportif et culturel Camille Muffat Clichy

Nombre de places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Découvrez les coulisses du complexe sportif et culturel signé Rudy Ricciotti. Parcourez librement ses espaces ou suivez les visites guidées réalisées par Thomas Flegeau, chef de projet chez Citallios.

Centre sportif et culturel Camille Muffat 6 rue Paul-Dupont 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France clichy.jep@gmail.com

Visite commentée

Clichy