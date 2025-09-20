Visite guidée du centre-ville de Dreux Office de tourisme Dreux

Visite guidée du centre-ville de Dreux Samedi 20 septembre, 10h00, 15h00 Office de tourisme Eure-et-Loir

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

C’est un véritable bon dans l’histoire que vous propose l’office de tourisme. A travers son incroyable patrimoine bâti, cette visite vous fera traverser à peu près toutes les époques. Véritable carrefour commerçant mais aussi ville royale, Dreux a été témoin de la petite et de la grande Histoire de France. Vous repartirez sans nul doute charmés et surpris par son passé.

Office de tourisme 9 cour de l'Hôtel-Dieu 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

