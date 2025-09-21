Visite guidée du centre-ville historique Musée du Scribe Saint-Christol-lez-Alès

Gratuit.

Partez à la découverte du vieux village de Saint-Christol-lez-Alès, riche de son histoire et de son patrimoine. Cette visite guidée vous emmènera à travers les ruelles pittoresques du centre ancien, à la rencontre de ses bâtiments emblématiques et de son charme d’antan.

⏳ Durée : environ 1h30

Musée du Scribe 42 rue du clocher, 30380 Saint-Christol-lès-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie 04 66 60 88 10 http://www.museeduscribe.com Au cœur d’un vieux village aux ruelles étroites, une partie des anciennes dépendances du château central de la commune de Saint-Christol-lès-Alès, construit au XVIIe siècle, en pierre de pays, a été restaurée d’une manière parfaite pour servir d’écrin à une collection complète sur l’écriture.

Un musée au thème original sur 450m² : collections d’objets d’écriture (du calame à la plume métallique en passant par la plume d’oie, porte-plume, encriers), historique et techniques de fabrication de tous les supports d’écriture (papyrus, parchemin, papiers divers), et reconstitution d’une salle de classe. Situé entre Alès et Anduze.

© Mairie de Saint-Christol-lez-Alès