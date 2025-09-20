Visite guidée du « Chalet » Prouvé à Château-Arnoux Saint-Auban Chalet Prouvé, Château-Arnoux-Saint-Auban

par groupe de 6 personnes maximum – temps de visite : 1/2 heure environ – non accessible aux personnes à mobilité réduite

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Cette maison fait partie d’un ensemble de maisons préfabriquées réalisées en 1942 sur le principe constructif de maison à portique, conçu par Jean Prouvé et dont l’aménagement a été imaginé par Pierre Jeanneret avec la collaboration de Charlottte Pérriand.

La maison installée au N°3 de la rue de la Colline fait partie d’un ensemble de 4 maisons toujours en place. L’état exceptionnel de conservation de ce bâtiment a justifié son classement aux Monuments historiques en 2024. La maison à visiter et va prochainement être totalement restaurée.

La Maison démontable F 8 x 8 conçue par Pierre Jeanneret et Jean Prouvé représente une étape significative dans l'histoire de l'architecture moderne.

L’une de ces rares maisons construites entre 1940 et 1943 a été miraculeusement préservée à Château-Arnoux St Auban. Aujourd’hui classée Monument Historique, sa restauration va bientôt débuter.

La maison sera exceptionnellement ouverte à la visite afin d’en apprécier son état de conservation, avant le début des travaux de restauration. Parking possible dans la rue de la Colline.

