Visite guidée du champ de bataille de Berjou Berjou

Début : 2025-07-27 10:00:00

fin : 2025-07-27 12:30:00

2025-07-27

Je vous emmène marcher sur les pas des troupes britanniques du 15 au 17 août 1944, à travers récits, témoignages, anecdotes. Durant le parcours, nous descendrons et remontrons un col de 224m.

Randonnée de 7kms au départ du musée Blackwater de Berjou.

les cours Berjou 61430 Orne Normandie +33 7 71 84 32 96 remember1944@outlook.fr

English : Visite guidée du champ de bataille de Berjou

I’ll be taking you on a walk in the footsteps of British troops from August 15 to 17, 1944, through stories, testimonials and anecdotes. Along the way, we’ll go up and down a 224m pass.

A 7km hike starting from the Blackwater Museum in Berjou.

German :

Ich nehme Sie mit auf eine Wanderung auf den Spuren der britischen Truppen vom 15. bis 17. August 1944, bei der Sie Geschichten, Zeugnisse und Anekdoten erfahren. Während der Wanderung werden wir einen 224 m hohen Pass hinunter- und hinaufsteigen.

Wanderung von 7 km ab dem Blackwater-Museum in Berjou.

Italiano :

Vi porterò a spasso sulle orme delle truppe britanniche dal 15 al 17 agosto 1944, attraverso storie e aneddoti. Lungo il percorso, saliremo e scenderemo da un passo di 224 metri.

Una passeggiata di 7 km con partenza dal Museo delle Acque Nere di Berjou.

Espanol :

Le llevaré a seguir los pasos de las tropas británicas del 15 al 17 de agosto de 1944, a través de historias y anécdotas. Por el camino, subiremos y bajaremos un puerto de 224 metros.

Recorrido de 7 km con salida desde el Museo Blackwater de Berjou.

