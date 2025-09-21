Visite guidée du chantier de la nouvelle salle de spectacle Eurythmie Montauban

Visite guidée du chantier de la nouvelle salle de spectacle Eurythmie Montauban dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée du chantier de la nouvelle salle de spectacle Dimanche 21 septembre, 10h00, 11h15 Eurythmie Tarn-et-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 1h. Enfants à partir de 10 ans. Prévoir des chaussures fermées. Des casques seront mis à votre disposition.

Visite du chantier de la nouvelle salle de spectacle

Rendez-vous sur le parvis d’Eurythmie pour une visite inédite du chantier de la future salle de concert dédiée aux musiques actuelles, dont l’ouverture est prévue début 2026.

Une visite à 3 voix pour découvrir l’environnement et l’histoire du quartier, les futurs usages de la salle et ses principes architecturaux.

Un projet structurant qui permettra à l’association Le Rio, détentrice du label SMAC (Scène de Musiques Actuelles), de poursuivre ses activités dans un nouvel équipement adapté.

Eurythmie Rue Salvadore Allende, 82000 Montauban Montauban 82000 Les Chênes Tarn-et-Garonne Occitanie

©Socotrap